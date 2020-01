Traumlösung Schalke 04? So geht es mit Michael Esser und Hannover 96 weiter

Diese Baustelle hat sich 96 im Sommer selbst aufgemacht – und noch immer sitzt Torwart Michael Esser, in der Abstiegssaison bester Profi, in Hannover (nur) auf der Bank. Die Chance auf einen neuen Kampf um den Startposten scheint gering, auch wenn Trainer Kenan Kocak den 32-Jährigen mag. Seit Montag ist das Transferfenster offen, und für Esser gilt erneut: neue Chance oder neuer Klub?

In Hannover bleibt dem Torwart nur die Reservistenrolle. Grundsätzlich wäre es zwar denkbar, dass der neue Coach Kocak in der Wintervorbereitung noch mal einen offenen Torwartkampf um „seinen“ Startplatz eröffnet. Das käme zumindest überraschend, denn der frühere 96-Europakeeper Ron-Robert Zieler kam im vergangenen Sommer ablösefrei aus Stuttgart und unterschrieb sogar für vier Jahre.

Esser darf selbst entscheiden

Esser darf deshalb selbst entscheiden, ob er gehen oder noch ein halbes Jahr bleiben will. Glaubt er an seine Chance oder liebäugelt er mit dem vorzeitigen Abgang? Sicher ist: Esser wechselt im Winter nur zu einem Klub, der ihm wirklich zusagt. Passt nichts, bleibt er lieber noch ein halbes Jahr bei 96 und guckt sich bis dahin noch mal in Ruhe um.

Esser wurde in Castrop-Rauxel geboren, wuchs im Ruhrpott auf, lernte Klempner, wurde spät erst richtig Profi. Seine Wünsche sind entsprechend bodenständig. Bei einem Wechsel würde Esser gern – falls möglich – wieder näher zur Familie ziehen. Ein Wechsel ins Ausland ist deshalb eigentlich kein Thema. Die Faustregel des Denkbaren in Deutschland: Nummer eins in der 2. Liga oder Nummer zwei in der 1. Liga.