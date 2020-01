Traumstart ins neue Jahr knapp verpasst – Overtime Niederlage für IceFighters Leipzig

Leipzig. Ganze 62 Sekunden hatte es für den ersten Einschlag im Jahr 2020 im Leipziger Kohlrabizirkus gebraucht. Die Gäste liefen in einen stark ausgeführten Konter. Erek Virch passte dem lauernden Antti Paavilainen die Scheibe in den Lauf. Der Finne nutzte seinen Alleingang gleich für die Führung.

Eishockey EXA ICEFIGHTERS LEIPZIG - Saale Bulls Halle in der Eissporthalle im Kohlrabizirkus in Leipzig. Icefighters Spieler 95 Hubert Berger Foto: Andre Kempner ©

Fortan nahm eine schnelle Partie seinen Gang. Beide Mannschaften spielten zielstrebig und attraktiv nach vorne. In einer kleinen Druckphase der Scorpions fiel der Ausgleich – Björn Bombis (Fernschuss, 10.). Doch kurz danach hätten die Gastgeber wieder in Führung gehen müssen. In den letzten acht Minuten waren die Messestädter davon sechs Minuten in Überzahl – zwei davon gar mit zwei Spielern mehr. Am Ende war das durchwachsene Überzahlspiel der Leipziger vielleicht einer der Knackpunkte für die spätere Niederlage. 1:1 der Pausenstand.