Traumtor und Doppelpack: Ex-96-Stürmer John Guidetti glänzt bei Startelfdebüt im Pokal

Seit seiner Rückkehr zu Deportivo Alavés im Sommer läuft es für den ehemaligen 96-Leihspieler John Guidetti nicht. Der Schwede ist in Spanien nur Reservist. Am Mittwoch durfte er im Pokal erstmals von Beginn an ran - und schoss seine Mannschaft direkt eindrucksvoll in die zweite Runde.