Nach Traumtor gegen Nürnberg: Buballa verrät Trainer-Zweifel an Torjäger-Qualitäten

"Normalerweise übe ich nicht so oft Torschüsse. In dieser Woche schon und ich werde direkt belohnt", sagte der werdende Vater Buballa strahlend nach der Partie. "Das hat mir nicht mal der Trainer zugetraut, aber auch ich kann das Tor treffen", meinte der 30-Jährige grinsend. Buballa hat in seiner gesamten Karriere in der zweiten Liga erst vier Tore geschossen. Seinen letzten Treffer erzielte er im April 2015 gegen Fortuna Düsseldorf.