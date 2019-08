Traumtor von Toni Kroos! Real Madrid feiert Sieg und Tabellenführung zum Saisonauftakt

Toni Kroos hat beim Auftaktsieg von Real Madrid ein sehenswertes Tor erzielt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte in der 61. Minute mit einem Schuss aus mehr als 20 Metern in den Winkel den zweiten Treffer der "Königlichen" zum 3:1 (1:0)-Erfolg bei Celta Vigo in La Liga. Karim Benzema (12. Minute) hatte Real am Samstag nach Vorarbeit des in Madrid umstrittenen Gareth Bale in Führung gebracht. Lucas Vazquez (81.) erhöhte auf 3:0, bevor Iker Losada (90.+1) noch für Vigo traf.