"Wirklich traurig": So reagiert Fenerbahce-Profi Mesut Özil auf seine Verletzung

Mesut Özil hat sich nach seiner Verletzung zu Wort gemeldet und bedauert, seinem neuen Team vorerst nicht helfen zu können. Per Twitter erklärte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler von Fenerbahce Istanbul am Freitagmorgen, dass er "wirklich traurig" sei. Laut Özil handelt es sich bei seiner Verletzung um einen Außenbandriss. Er werde ein paar Spiele fehlen, "es hätte aber schlimmer kommen können", schrieb der Weltmeister von 2014. Er werde alles daransetzen, so schnell wie möglich auf den Platz zurückzukehren, betonte der ehemalige deutsche Nationalspieler. Anzeige

Özil war am Donnerstagabend beim 1:1 gegen Antalyaspor mit dem linken Fuß in einem Zweikampf umgeknickt. Laut Fenerbahce erlitt er "partielle Risse in den inneren und äußeren Seitenbändern des Sprunggelenks und intensive Ödeme in den inneren-äußeren Knöchelknochen des Sprunggelenks". Wie lange der Neuzugang im Rennen um die türkische Meisterschaft mit den beiden Stadtrivalen Galatasaray und Besiktas fehlen wird, ist offen. Fenerbahce wollte dazu auch auf Anfrage am Freitag keine Angaben machen. "Die Ärzte und der Trainer werden nach weiteren Untersuchungen eine Entscheidung treffen", sagte Pressesprecher Alper Yemenciler. Türkische Medien vermuten, dass es mindestens einen Monat dauern wird, bis Özil wieder genesen ist.