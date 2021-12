Trauriger Rekord in der Premier League: 103 Corona-Fälle innerhalb einer Woche

Mit 103 Corona-Fällen in einer Woche hat die Premier League einen Rekordstand gemeldet. Es handle sich um den höchsten Wert bei Spielern sowie Mitgliedern der Betreuungsstäbe seit Beginn der Tests im Mai 2020, teilte die höchste englische Fußball-Liga am Montag mit. Wegen der vielen Neuinfektionen mussten zuletzt mehrere Spiele abgesagt werden. Nun verschärfte die Premier League die Corona-Regeln, es sind täglich Schnelltests und zwei Mal die Woche genauere PCR-Tests notwendig. Zuvor waren nur zwei Schnelltests wöchentlich Pflicht. In Innenräumen gilt Maskenpflicht.

