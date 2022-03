Berichte: Treffen zwischen BVB-Star Erling Haaland und Barca-Trainer Xavi in München

Der FC Barcelona ist offenbar heiß auf eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland. Wie die katalanische Sportzeitung L'Esportiu und verschiedene Sender wie beispielsweise Cuatro berichten, sei es erneut zu einem Treffen gekommen. Am vergangenen Dienstag haben sich demnach Barca-Trainer Xavi und Klub-Berater Jordi Cruyff mit dem BVB-Angreifer getroffen. In dem Gespräch sei es um die Pläne mit dem norwegischen Superstar gegangen. Haaland sollte den Berichten zufolge "aus erster Hand" erfahren, wie Xavi ein junges Team um den 21 Jahre alten Torjäger aufbauen wolle.

Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte über Treffen zwischen Barca-Verantwortlichen und der Haaland-Seite. Bei einem Gespräch zwischen Barca-Boss Joan Laporta und Haaland-Berater Mino Raiola sei es schon konkret um das Vertragspaket gegangen. Die Katalanen bieten angeblich einen Fünf-Jahres-Kontrakt mit jährlichen Gehaltssteigungen. Der Norweger würde den Berichten von Sport und Co. zufolge mit 20 Millionen Euro brutto im ersten Jahr starten - weiter gehe es mit 30 Millionen Euro brutto in der zweiten, 40 in der dritten Saison und 50 sowie 55 Millionen in den letzten beiden Spielzeiten. Raiola bevorzuge aber einen Vertrag über drei Jahre plus Option auf zwei weitere Saisons.