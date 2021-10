Bericht: Treffen zwischen BVB-Boss Kehl und Adeyemi-Berater in Salzburg – Transfer im Sommer geplant

Neben dem FC Bayern München soll auch Borussia Dortmund erste Gespräche mit dem Berater von Karim Adeyemi geführt haben. Wie die Sport Bild berichtet, war BVB-Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl in der vergangenen Woche in Salzburg. Dort habe sich der Ex-Profi das Champions-League -Spiel zwischen RB Salzburg und dem VfL Wolfsburg (3:1) angeschaut. Zudem sei es zu einem Treffer mit Berater Thomas Solomon gekommen. Ein Transfer im kommenden Sommer sei das Ziel des Revierklubs.

Stürmer Adeyemi besitzt beim österreichischen Meister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Mit RB Leipzig und dem FC Liverpool sollen zwei weitere Top-Klubs am 19 Jahre alten deutschen Nationalspieler interessiert sein. Auch hier soll es laut Sky bereits einen konkreten Austausch gegeben haben. Adeyemi selbst hatte sich zuletzt zu den Gerüchten geäußert. "Ich bin da sehr entspannt, mein Fokus liegt hier in Salzburg, aber natürlich fühle ich mich geehrt, mehr aber nicht", sagte das RB-Talent bei Sky Sport Austria: "Ich will mit Salzburg erst einmal das Champions-League-Achtelfinale erreichen und dann werden wir sehen, was passiert."

Nach Sky-Informationen will Adeyemi gerne in die Bundesliga wechseln. Sein Abschied aus Salzburg soll so gut wie beschlossen sein, eine Ablösesumme von 30 bis 40 Millionen Euro wird kolportiert. Der gebürtige Münchner hatte im September beim 6:0 gegen Armenien sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert und dabei gleich ein Tor erzielt. Mittlerweile kommt er auf drei Länderspiele. Bei RB Salzburg kommt der 19-Jährige in dieser Spielzeit bereits auf 14 Tore in 18 Pflichtspielen.