Treffen sich Fein und Schmidt bei Dynamo Dresden wieder?

Dresden. Nach Václav Drchal (Sparta Prag/ausgeliehen) und Oliver Batista-Meier (FC Bayern München II) wird Dynamo Dresden wohl noch einen dritten Spieler in der an diesem Montag ablaufenden Transferperiode verpflichten: Nach Informationen des SPORT BUZZER soll Adrian Fein vom Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth zu den Schwarz-Gelben wechseln. Der 22 Jahre alte Münchner ist ein Mann für das defensive Mittelfeld. In Fürth kam der Kicker, der vom FC Bayern an die Franken ausgeliehen ist, kaum zum Einsatz. Nur dreimal spielte Fein für den abgeschlagenen Tabellenletzten der Eliteliga, doch kam er dabei lediglich auf insgesamt 29 Minuten. Dreimal wurde er in der ersten Saisonhälfte eingewechselt, seit dem 14. Dezember gehörte er gar nicht mehr zum Spieltagskader.

In Dresden könnte der ehemalige U21-Nationalspieler (fünf Länderspiele, ein Tor) als Ersatz für Yannick Stark agieren, wenn der Kapitän wie zuletzt beim 0:0 in Hannover mal in der Innenverteidigung aushelfen muss. Er könnte neben Stark natürlich auch als zweiter Sechser spielen. Zwar hat Dynamo mit Paul Will bereits einen zweiten erprobten Sechser, doch bei Trainer Alexander Schmidt spielte der noch unter dessen Vorgänger Markus Kauczinski geholte Rotschopf meist nur die zweite Geige. Offensichtlich erhofft sich Schmidt von Fein ein Plus an Qualität, Fein vor allem endlich wieder Spielpraxis.

Der bei 1860 München (2003-2005) und im Bayern-Nachwuchs (2006-2017) ausgebildete Profi soll vorerst bis Saisonende ausgeliehen werden. Leihen ist Fein schon gewohnt, denn die Bayern gaben ihn schon an Jahn Regensburg, den Hamburger SV, den PSV Eindhoven und eben an die Fürther ab. In Hamburg machte er 2019/20 stolze 31, davor in Regensburg 21 immerhin bereits Zweitliga-Spiele. In Eindhoven lief er in der vergangenen Saison 13 Mal in der Ehrendivisie auf, war aber bei Trainer Roger Schmidt nur viermal Teil der Stammelf. So probierte er es dann in Fürth – vergeblich. Jetzt hatte auch Hannover 96 seine Fühler nach ihm ausgestreckt, aber offenbar will der 1,87 Meter große Fein lieber an die Elbe als an die Leine. Denn hier könnte er Alexander Schmidt wiedertreffen, der in Feins Zeit bei 1860 München dort Jugendtrainer war.