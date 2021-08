Treffer beim Debüt: Romelu Lukaku führt Chelsea zum Sieg im London-Derby gegen Arsenal

Einstand nach Maß für Romelu Lukaku beim FC Chelsea: Der 115-Millionen-Euro-Neuzugang hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am 2. Spieltag der Premier League zum Sieg im London-Derby gegen den FC Arsenal geführt. Dem ehemaligen Stürmer von Manchester United und Inter Mailand gelang beim souveränen 2:0 (2:0)-Auswärtserfolg im Emirates Stadium des Stadtrivalen bei seinem ersten Einsatz direkt sein erster Treffer. Lukaku netzte in der 15. Minute nach Vorlage von Reece James ein. James (35.) erzielte den zweiten Treffer selbst. Durch den Sieg springt das Tuchel-Team in der Premier League auf Platz eins, punkt- und torgleich mit dem FC Liverpool. Arsenal ist nach zwei Niederlagen Tabellen-Vorletzter. Anzeige

Timo Werner kam nur zu einem Kurzeinsatz in den Schlussminuten, wurde von den Gästefans aber trotzdem mit lauten Gesängen gefeiert. Der Angreifer, der bisher von Tuchel in allen Pflichtspielen von Beginn an gebracht wurde, musste seinen Stammplatz in der Offensivzentrale für den überragenden und vor allem kämpferisch starken Lukaku räumen.