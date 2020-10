Treffer gegen Hertha BSC: RB Leipzigs Marcel Sabitzer mit erfolgreichem Comeback

Leipzig. Welcome back, Captain: RB Leipzig s Marcel Sabitzer steht beim Heimsieg gegen Hertha BSC endlich wieder auf dem Rasen. Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause legt der Kapitän der Roten Bullen ein ordentliches Comeback hin. Und krönt es auch noch mit einem eigenen Treffer. Den Elfmeter nach Foul von Herthas Jhon Cordoba verwandelt er souverän und bringt seiner Mannschaft den Sieg damit ein. 2:1 steht es nach knapp 94 Minuten für RB Leipzig.

„Ich bin überglücklich, dass ich so zurückgekommen bin. Der längere Ausfall war schwierig für mich, ich will immer auf dem Platz stehen“, sagt der 26-Jährige nach der Partie. Auch der Trainer der Roten Bullen ist froh über das Comeback des Kapitäns: „Er hat es heute sehr gut gemacht. Man hat gesehen, wie wertvoll er für die Mannschaft ist“, sagte Nagelsmann nach dem Heimsieg gegen die Alte Dame.

Start gegen ManU „medizinisch wenig sinnvoll“

Zwar ist die Rückkehr gut gelungen, aber Trainer Nagelsmann will nichts riskieren. Ihn gegen Manchester United in der Champions League von Anfang an auflaufen zu lassen, erachtet er als „medizinisch wenig sinnvoll“. Eigentlich habe er auch gegen die Hertha einen Einsatz von maximal 20 Minuten für den Österreicher eingeplant. Schlussendlich war es etwas mehr. „Man muss aufpassen, dass die Belastung nicht zu groß ist. Und außerdem haben wir noch ein paar Spiele danach.“