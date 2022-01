Bundesliga-Trainer unter Druck: Hütter, Korkut, Kohfeldt und Matarazzo im Krisen-Check

Vor dem 20. Spieltag in der Bundesliga wird die Luft für vier Trainer immer dünner. Wie sind die Aussichten für die im Kreuzfeuer der Kritik agierenden Adi Hütter, Tayfun Korkut, Florian Kohfeldt und Pellegrino Matarazzo? Der SPORTBUZZER fasst zusammen. Anzeige

Adi Hütter (Borussia Mönchengladbach): Der Österreicher sieht in der Krise der Elf vom Niederrhein nicht weniger als "die schwierigste Situation" seiner 13-jährigen Trainerkarriere. Statt um den Einzug in den europäischen Wettbewerb mitzuspielen, kämpft Borussia gegen den Abstieg – unter einem Coach, der dem Klub vor der Saison 7,5 Millionen Euro Ablöse wert war. "Ich habe etwas ganz anderes erwartet", gestand Hütter ein. Seine Bilanz mit Gladbach, das in der vergangenen Saison im Achtelfinale der Champions League stand: sechs Siege, vier Unentschieden, neun Niederlagen in der Bundesliga, dazu das Achtelfinalaus im Pokal bei Hannover 96. Aktuell steht das Team bei einem Sieg aus zuletzt sieben Ligaspielen. Bisher stand Sportdirektor Max Eberl hinter seinem 51 Jahre alten Trainer. Unklar, wie dies nach dem Spiel an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) gegen Union Berlin aussieht. In der Pressekonferenz vor dem Heimspiel fehlte Eberl. Er sei erkrankt, hieß es.

Tayfun Korkut (Hertha BSC): Gegen den FC Bayern soll bei Hertha die Trendwende klappen? Nötig wäre es: Die Elf von Tayfun Korkut erlitt in der Woche die ultimative Demütigung beim 2:3-Pokalaus gegen Stadtrivale Union Berlin. Problem: Der bis Saisonende verpflichtete Korkut hat die Hauptstädter nicht in die Erfolgsspur bringen können. Als er vor Spieltag 14 übernahm, stand die Hertha auf Platz 14. Sechs Spiele und acht Punkte später sind die Berliner um einen Platz nach oben geklettert, der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist jedoch weiter gering. Ein Sieg gegen die Bayern am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) käme nicht weniger als einer Sensation gleich. Immerhin hat Korkut danach zwei Wochen Pause, um sein Team auf das Saisonfinale einstellen zu können. Und laut Manager Fredi Bobic gibt es bisher auch "keinen anderen Trainer in der Hinterhand".



Kohfeldt-Einbruch mit Folgen? Florian Kohfeldt (VfL Wolfsburg): Nachdem Kohfeldt übernommen hatte, folgten drei Pflichtspielsiege. Und dann: ein Einbruch mit zehn Spielen ohne Sieg. Zum Vergleich: Vorgänger Mark van Bommel musste nach acht sieglosen Spielen gehen. So sieht sich auch Kohfeldt mit Fragen nach seiner Zukunft konfrontiert. Vor dem jüngsten 0:0 gegen Hertha musste Sportdirektor Marcel Schäfer dementieren, dass dies ein Endspiel für den Trainer sei. Ein Grund für die Krise: Wolfsburg traf in der Liga erst 17-mal – nur Fürth war harmloser. Am Sonntag (15.30 Uhr, DAZN) geht’s nach Leipzig, das nur 23 und damit die drittwenigsten Gegentore kassiert hat.