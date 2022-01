Nach Entlassung von Niko Kovac: Volland schießt Monaco mit Doppelpack ins Pokal-Achtelfinale

Die AS Monaco hat das erste Pflichtspiel seit der Trennung von Trainer Niko Kovac gewonnen. Durch den 3:1 (2:1)-Sieg gegen Zweitligist US Quevilly-Rouen Metropole zogen die Monegassen ins Achtelfinale des Coupe de France ein. Dem ehemaligen Bundesliga-Stürmer Kevin Volland gelangen dabei zwei Treffer (37./58.), ehe für ihn der Arbeitstag nach 75 Minuten beendet war. Für ihn kam Maghnes Akliouche ins Spiel. Für Monaco traf zudem Wissam Ben Yedder per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 (33.). Kalidou Sidibé hatte für den Underdog in der 43. Minute auf 1:2 verkürzt. Sidibé musste in der Schlussminute noch mit der Roten Karte vorzeitig vom Platz.

