Trennung bestätigt: Ex-HSV-Coach Thorsten Fink nicht mehr Trainer von Vissel Kobe

Der ehemalige HSV-Coach Thorsten Fink ist nicht mehr Trainer des japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Das wurde am Dienstagvormittag bekannt. Der 52-Jährige hatte den Ex-Klub von Weltmeister Lukas Podolski seit Juni 2019 betreut und zu zwei Titeln im japanischen Kaiserpokal und dem Supercup geführt. Nun kehrt er offenbar nach Deutschland zurück.

"Ich hatte eine tolle Zeit in Kobe. Wir konnten auch den Erfolg von zwei Titeln feiern. Das ist historisch und verbindet uns für immer", erklärte Fink, der in seiner aktiven Karriere für den Karlsruher SC und den FC Bayern München spielte. Es sei "nicht einfach, sich von dieser Stadt, diesem Team und diesen Fans zu verabschieden", betonte der gebürtige Dortmunder. "Aber ich habe beschlossen, zu meiner Familie zurückzukehren." Die lebt seit vielen Jahren in München.