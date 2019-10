Treppe am Glockenturm saniert – RB Leipzig treibt Bauarbeiten voran

Leipzig. RB Leipzig treibt die Umbaumaßnahmen an der Red-Bull-Arena voran. Pünktlich vor dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg konnte der Club für den nächsten Schritt Vollzug melden. Demnach wurde die Länderspielpause genutzt, um die Oberflächen der Treppe zwischen Festwiese und Glockenturm zu sanieren. Der alte Kies auf den 40 Stufen ist in den vergangenen Tagen einer Asphaltschicht gewichen.