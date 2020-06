Ohne Leipzig zu verlassen: Triathlet Christian Kramer knackt den Mount Everest

Leipzig. Leipzig statt Nepal. Trümmerkippe statt Himalaja. Fockeberg statt Mount Everest. In der Wettkampfsaison für Triathleten, die de facto wegen Corona flach fällt, greifen Leistungssportler zu außergewöhnlichen Maßnahmen. So auch Christian Kramer. Er holte sich am Dienstag den Kick auf dem Leipziger Fockeberg und simulierte einen Aufstieg zum Mount Everest auf seinem Rennrad!

Pünktlich in der Morgensonne startete Kramer 5 Uhr das Abenteuer „Mount Focke“. Der verrückte Typ radelte den Berg innerhalb von geschlagenen 17 Stunden auf einer Strecke von 1.4 km Länge je 230 mal hoch und herunter, legte am Ende in Summe 369 km zurück – mit nur mit einer Toilettenpause. „Beschissen war es früh um sieben. Da hatte ich keinen Bock“, erklärte am Zieleinlauf.

Triathlet Christian Kramer: Am Leipziger Fockeberg hinauf auf den Mount Everest

Kalorienzähler überfordert

Am Nachmittag sah das ganz anders aus: keine Spur von Müdigkeit und sichtlich gute Laune. Dabei Kramer hatte zu diesem Zeitpunkt schon gut 150 Runden auf dem Tacho. Zuschauer, die an der Strecke standen, um den 36-Jährigen anzufeuern, erhaschten sogar dann und wann ein Lächeln des Sportlers. Nicht nur mental, auch physisch unterstützten Kollegen den Profi auf seiner Runde. Bis zu zwei Stunden fuhren Rennsportler an seiner Seite, um ihn zu pushen. „Cool, dass viele mit hochgefahren sind. Das war entspannt für mich“, freute sich der Triathlet später über die Unterstützung.

DURCHKLICKEN: Christian Kramer und die "Tour de Force" am Fockeberg 9.30 Uhr: Seit etwa 5 Uhr sitzt Christian Kramer auf dem Rad. Der Triathlet hat sich viel vorgenommen. Er will 230 Mal den Fockeberg hochfahren, so den Mount Everest bezwingen. Noch wirkt der Athlet recht frisch, kommt gut voran. ©

Ein Eis auf die Hand, 15 Liter Wasser, einige Dosen Red Bull und Cola brachten den zwischendurch immer wieder nötigen Energieschub. „Zauberwaffeln“ seiner Kinder und Snickers dienten zusätzlich als Nervennahrung. Die brauchte Kramer dringend. Denn auf die lange Distanz waren Ausdauer und Konzentration gefragt. Der Spitzensportler trotzte Glassplittern, umfuhr gekonnt Schulklassen, die einen Projekttag abwickelten, und die vielen Spaziergänger, die mit Hund und Kinderwagen nach Sommersonne suchten. Triathletin Leila Künzel, die zu denen gehörte, die Kramer eine Weile begleiteten, räumte fast eine Katze von der Strecke. Kramers Kumpel Jens Deutschmann erklärte, dass der Anstieg deutlich leichter zu bewältigen sei als die Abfahrten. „Da muss man einfach nur treten, nicht denken.“ Mit Vollspeed den Berg herunter sei die aktivere Phase und die Konzentration vor allem hinten heraus schwer hochzuhalten. Kramers Kalorienzähler gab im Übrigen nach 10.000 Kalorien den Geist auf – die Distanz war schlicht zu lang.

Bierdusche am Ziel

Gegen 20 Uhr trudelten immer mehr Schaulustige entlang der Strecke ein. Kramer zeigte auch nach fünfzehn Stunden auf dem Sattel Haltung. Fremde und befreundete Sportler peitschten den 36-Jährigen mit Anfeuerungsrufen auf den letzten Metern zum Erfolg. 21.53 Uhr war es nach geschafft: Nach 9002 absolvierten absolvierten Höhenmetern erreichte Christian Kramer sein Ziel - Bierdusche inclusive.