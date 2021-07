Triathlet Justus Nieschlag auf dem Sprung nach Tokio

Justus Nieschlag wirkt tiefenentspannt. Am Sonntag geht sein Flugzeug nach Tokio, eine Woche später steht sein erster Start bei den Olympischen Spielen an. Wo andere hibbelig werden und sich mentale Hilfe suchen, bleibt Nieschlag cool. „Ich versuche, mich nicht verrückt zu machen. Das gelingt mir ganz gut. ich bin im Vorfeld eigentlich immer ganz gelassen“, sagt der 29-jährige Triathlet vom Lehrter SV vor dem Höhepunkt seiner Karriere. Anzeige Kein Gramm Fett hängt an seinem drahtigen Körper, stattdessen springen überall fein definierte Muskelpakete hervor. Bei 1,84 Meter Körpergröße bringt Nieschlag gerade mal 67 oder 68 Kilo auf die Waage – sein Kampfgewicht. Dieses Erscheinungsbild ist keine Selbstverständlichkeit bei all den Rückschlägen, die er seit 2019 erlitten hat. „Es war ein steiniger Weg zu den Sommerspielen“, erinnert sich Nieschlag und blickt auf 2019 zurück. Bei den DM-Finals in Berlin im August verhedderte er sich an der Spitze liegend beim Wechsel vom Rad zum Laufen mit seinem nackten Zeh in den Vorderspeichen. Der Großzeh war ausgekugelt, die Kapsel dahin, Beuger und Strecker gerissen. Der Titel futsch. Noch schlimmer: Nieschlag verpasste das Test-Event in Tokio, bei dem sich Jonas Schomburg aus Langenhagen frühzeitig für die Spiele qualifizierte.

"Eine ganz schwierige Zeit für mich. Ich war so platt." Bevor Nieschlag im Frühjahr 2021 nachziehen konnte, quälte er sich nach seinem Comeback durchs Corona-Jahr 2020 mit Rückenproblemen. Im September die Diagnose: Bandscheibenvorfall. Die anschließende Reha „war härter als das normale Training. Eine ganz schwierige Zeit für mich. Ich war so platt.“ Nieschlag plagten neben den Schmerzen viele Zweifel: „Du hast ja gar nichts mehr drauf“, sagte er oft zu sich selbst. Doch die Schufterei lohnte sich. Um Weihnachten kam der Optimismus zurück. Im Trainingslager auf Fuerteventura legte er die Grundlage für seinen Erfolg in Kienbaum bei der internen Olympiaqualifikation. Er war schon glücklich „wieder an einem Stück an die Startlinie zu kommen“. Das Ziel erreichte er als Sieger. Nieschlag und Schomburg, zwei Kinder der Region Hannover, vertreten die Triathleten in Tokio – „das ist schon außergewöhnlich“, findet der Lehrter, der vor rund zehn Jahren nach seinem EM-Titel bei den Junioren zum Olympiastützpunkt nach Saarbrücken wechselte – seiner Heimat aber immer verbunden geblieben ist. "Das ist immer noch surreal. Aber es wird immer realer. Es kommt langsam in der Birne an." Im Saarland ist er glücklich. Der studierte Sportwissenschaftler verdient sein Geld als Personal Trainer. Freundin Lina Völker ist auch Triathletin. Am Donnerstag feierten beide ihren 23. Geburtstag. Danach musste Nieschlag seinen Koffer packen. Die offiziellen Klamotten hat er sich schicken lassen. „Die Einkleidung ist schon ein erster Piks“, sagt Nieschlag und gibt zu, dass die Aufregung doch ein bisschen steigt. Olympia – „das ist immer noch surreal. Aber es wird immer realer. Es kommt langsam in der Birne an.“ Nieschlag startet im Einzel und im Mixed-Team, zusammen mit Schomburg. Als „gute Trainings- und Teamkollegen“ beschreibt Nieschlag ihr Verhältnis.