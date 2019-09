Triathlon-Ass als Stargast in Altenburg: Normann Stadler kommt zum 12. Skatstadtmarathon

Altenburg/Windischleuba. Die Organisatoren des Skatstadtmarathons sind Perfektionisten. Deshalb feilen die Macher des Altenburger Laufereignis’ immer weiter an Details und Neuerungen. Zwei davon gab Sprecher Helmut Nitschke zur traditionellen Dankeschön-Veranstaltung am Mittwochabend bei Möbel Schröter in Windischleuba bekannt. So hörten weit über 100 Sponsoren und Helfer von veränderten Startzeiten und dem früheren Spitzen-Triathlet Normann Stadler als Stargast des 12. Skatstadtmarathons, der am 13. Juni 2020 über die Bühne geht.

Marathon (Männer): 1. Vincent Hoyer, LFV Oberholz/SPOORTH Leipzig (2:44:52); 2. Marco Möhler/Haida (2:53:30); 3. Norman Präger, Running/Team Grafenberg (2:59:04)

Stadler siegt beim Ironman und übersteht Herz-OP

Wem der Name Stadler zunächst nichts sagt: Der 46-Jährige wurde 2004 und 2006 Triathlon-Weltmeister beim legendären Ironman auf Hawaii und war bis zu seinem Karriereende 2011 einer der besten deutschen Tri- und Duathleten. Dass er heute als Coach, Motivator und Referent arbeitet, hängt auch damit zusammen, dass sein Leben noch vor dem Karriereende am seidenen Faden hin. So wurde der Baden-Württemberger nach einem Schwächeanfall wegen eines Aortenaneurysmas und einer defekten Aortenklappe am offenen Herzen operiert. Angesichts dessen grenzt es an ein Wunder, dass er heute wieder Langstrecken läuft und ambitioniert Golf spielt.

Aus dieser einschneidenden Zeit wird Stadler bei seinem Vortrag „Erfolg braucht Ausdauer“ am Vorabend des Skatstadtmarathons (18.30 Uhr, Goldener Pflug) auch berichten. Zum eigentlichen Lauf tags darauf absolviert der 46-Jährige mit einer Gruppe dann im Rahmen des Projekts „Laufen mit einem Profi“ die 13,3 Kilometer. „Er ist in der Szene bekannt und hat einiges zu erzählen“, kommentierte Helmut Nitschke die Wahl des Stargastes. Aber er weiß auch, dass der Auftritt von Biathletin Kati Wilhelm in diesem Jahr nur schwer zu toppen wird.

Separater Start für 5,4-Kilometer-Walker

Toppen wollen die Macher auch die Abläufe beim 12. Skatstadtmarathon – und verändern dafür die Startzeiten. „Das liegt am zusätzlichen Start der 5,4-Kilometer-Walker und an der Entzerrung einiger Knoten“, erklärte Nitschke und gab noch bekannt, dass Alexander Bräunlich vom Verein Freude am Laufen seit diesem Jahr das Organisationsteam ergänzt. Er kümmert sich vorrangig um die Events entlang der Strecke. Zudem kündigte Nitschke noch etwas höhere Startgebühren an: „Damit liegen wir aber immer noch im unteren Bereich vergleichbarer Veranstaltungen.“

