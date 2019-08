Triathlon-DM: Vizemeisterschaft für Schomburg – Verletzungsdrama um Nieschlag

Seine Meister-Ambitionen musste Nieschlag definitiv begraben, im Qualifikations-Marathon für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio bedeutet diese Pause zudem für den derzeit besten deutschen Triathleten einen massiven Dämpfer.

Mit dem nackten Fuß in die Speichen

Das Malheur passierte beim Wechsel vom Rad zur Laufstrecke. Nieschlag lag an der Spitze, rannte wie eine kleine Gruppe Mitstreiter – auch Schomburg war dabei – mit dem Rad an der Hand zu seinem Wechselplatz. In einem unkonzentrierten Moment kam er mit dem nackten Fuß in die Messerspeichen des Vorderrads. „Eine Dummheit, Blödheit – ich weiß selber nicht, wie das passieren konnte“, sagte Nieschlag tief enttäuscht.