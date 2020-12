"Hatte eine Armee von Schutzengeln": Triathlet Daniel Behrens nach Unfall wieder im Training

Die Göttin hängt bei Daniel Behrens an der Kellerwand. „Genau so, wie sie am 30. August abends aussah“, sagt der Triathlet aus Springe. Die Göttin – so hatte er sein Triathlonrad, das ihn schon seit vielen Jahren begleitet hatte, irgendwann einmal getauft. Doch seit jenem verhängnisvollen Tag sind die Laufräder verbogen, die Kette ist kaputt, der Carbonrahmen am Lenkeransatz geborsten. Die Göttin ist unwiederbringlich hin.

Dass Behrens nicht das gleiche Schicksal erlitten hat, ist mehr als ein kleines Wunder. „Ich hatte eine ganze Armee von Schutzengeln“, sagt Behrens. Auf dem letzten Kilometer seines Trainings hatte ihm ein Auto in einer abknickenden Linkskurve die Vorfahrt genommen. „Ich kann mich nur an diese Kurve erinnern, an das Auto habe ich keine Erinnerung. Die nächsten Bilder, die ich im Gedächtnis habe, sind ein Mann mit Helm im Rettungshubschrauber – und dann die CT-Röhre in der Medizinischen Hochschule“, sagt Behrens.