Wer ist dabei? Jonas Schomburg ist Olympia 2020 näher als Justus Nieschlag

Durch Platz zehn beim Testevent Mitte August in Tokio erfüllte der Langenhagener das erste Kriterium des Deutschen Olympischen Sportbundes. Das zweite Kriterium: Am 31. März 2020 muss er in der Weltrangliste mindestens 35. sein – aktuell ist Schomburg mit 2230 Punkten 17. und damit bester Deutscher. Zukunftsmusik – erst einmal legt der Langenhagener die Füße hoch. Mit seinen Geschwistern Finja und Lasse, die in Kapstadt arbeiten, tankt er in Südafrika Kraft. „Ich werde jetzt viel schlafen, aber auch viel surfen gehen. Der Strand ist 200 Meter weit weg“, sagt Schomburg. Erst Anfang November geht es in seiner Trainingsgruppe im französischen Grenoble weiter.

Großer Zeh bereitet Nieschlag Probleme

Am Strand zu liegen, davon kann Nieschlag in diesen Tagen nur träumen. Auch der 27-Jährige hat seine Saison beendet, wird nicht, wie ursprünglich geplant, bei den Weltcups in Lima und Santo Domingo starten. Der große Zeh, an dem er sich Anfang August verletzt hatte, bereitet noch immer Probleme. Dem Heilungsprozess gilt nun die volle Aufmerksamkeit. „Einerseits war das eine richtig schwere Entscheidung“, sagt der Lehrter, „realistisch betrachtet, ist es definitiv die richtige.“ Der Blick geht nach vorn, Anfang Dezember wartet ein Trainingslager auf Fuerteventura. „Ich hatte schon schlimmere Probleme“, sagt Nieschlag. „Ich habe mich jetzt dazu entschieden, einen Schritt zurückzugehen, um noch mehr Anlauf zu haben.“

Ein Platz ist mutmaßlich an Schomburg vergeben, um das andere Olympiaticket kämpfen die verbliebenen Kandidaten am 28. Mai bei einem internen Testwettkampf in Kienbaum über 300 Meter Schwimmen, 7 Kilometer Radfahren und 1,6 Kilometer Laufen. Der Sieger fährt nach Tokio. „Da gibt es kein Taktieren mehr, da gibt es nur noch Vollgas“, sagt Nieschlag. Na dann.