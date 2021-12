Triathlon am Maschsee wird im September 2022 zum Saisonfinale

„Mit diesem Event wird Hannover zur absoluten Bastion des Triathlon-Sports in Deutschland“, erklärte Matthias Zöll, Geschäftsführer der Deutschen Triathlon-Union (DTU) bei der Präsentation am Mittwoch im Aspria. „Wir freuen uns vor allem darauf, mit dem Finale der 1. Bundesliga nach Hannover und in dieses tolle Ambiente zurückkommen zu dürfen.“ Bis zu 3000 Aktive erwartet der Veranstalter Eichels Event.

Neben dem Erstligafinale sind die deutschen Meisterschaften (olympische Distanz) sowie die Premiere des Aufeinandertreffens der Zweitligateams aus dem Norden und dem Süden die Höhepunkte des Wochenendes.