Triathlon ohne Staffeln: Hygienekonzept für das Rennen am Maschsee festgelegt

Die Veranstaltung findet im Maschsee und am Ostufer zwischen Sprengel Museum und Strandbad (Start und Ziel) statt. Die Rennen werden ausschließlich am Samstag, 18. Juli, ausgetragen. Der erste Start ist um 8.40 Uhr geplant. Gegen 19.30 Uhr soll der Wettkampf beendet sein.

Wie werden die Abstands- und Hygieneregeln umgesetzt?

Ins Strandbad werden nur Aktive, Kampfrichter und Helfer eingelassen. Eichels-Event bittet zudem Passanten am Maschsee-Ostufer, sich nicht in Gruppen zusammenzufinden. Im Strandbad herrscht außerhalb des Wettkampfes Mundschutzpflicht. Die Wettkämpfer starten in drei Kanälen mit genügend Abstand in Intervallen von fünf Sekunden. Windschattenfahren auf der Radstrecke ist untersagt, auch beim Laufen muss auf den Mindestabstand (zwei Meter) geachtet werden. Verpflegung darf auf dafür vorgesehenen Tischen in geschlossenen Behältnissen deponiert werden, die Sportler müssen aber selbst zugreifen. Ebenso gilt Selbstbedienung im Ziel bezüglich der Medaillen und Verpflegungspakete.

Wie wird angesichts der unterschiedlichen Startzeiten ein Sieger ermittelt?

Mit Hilfe des gängigen Chipsystems am Schwimmstart ist eine Matte ausgelegt, die die Zeitmessung auslöst. Eine Siegerehrung im klassischen Sinn gibt es nicht.