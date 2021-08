Platz sechs bei Premiere: Schomburg und Nieschlag blicken schon auf Paris 2024

Im Ziel war Triathlet Justus Nieschlag vom Lehrter SV nach einigen Schritten auf allen Vieren. Jonas Schomburg von Waspo 98 und Laura Lindemann begossen ihn mit kaltem Wasser aus ihren Trinkflaschen, Anabel Knoll fasste ihn an den Schultern. Völlig ausgepumpt war Nieschlag bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel als Sechster angekommen. „Am Ende habe ich die Zitrone richtig ausgepresst und alles rausgehauen, konnte im Zielsprint leider nichts mehr gegensetzen“, sagte Nieschlag. Kein Grund also, sauer zu sein nach einem ordentlichen Auftritt. Schließlich fehlten im Supersprint der Mannschaften lediglich 36 Sekunden zu Bronze.

Als Erster stürmte Schomburg aus dem Wasser der Tokio-Bucht, als Vierter übergab er an die Ingolstädterin Knoll. Die hatte jedoch Probleme, in den Radschuh zu kommen und fiel zurück. Zwar blieb Knoll in der zweiten Gruppe mit Belgien und den Niederlanden, der Rückstand auf die Spitze betrug jedoch bereits 53 Sekunden und war kaum noch aufzuholen.

"In drei Jahren greifen wir wieder an"

Nieschlag übernahm als Vierter und musste sich letztlich erst im Sprintduell um Rang vier Belgien und den Niederlanden geschlagen geben. „Wir können mit der Leistung zufrieden sein, waren immer vorn vertreten“, so Nieschlag, der im Einzel als 40. enttäuscht hatte.

Den neuen Wettbewerb sah das Quartett als Bereicherung für das olympische Programm. „Ich finde das sehr gut. Die Rennen sind spannend, man weiß fast bis zum Ende nicht, wer gewinnt“, sagte Lindemann, die mit Platz acht im Einzel für das beste Resultat der Deutschen Triathlon-Union (DTU) in Japan gesorgt hatte.

„Wir haben uns gut gezeigt, es war super knapp und in drei Jahren greifen wir wieder an“, sagte Schomburg. Der Blick richtet sich also schon auf die nächsten Olympischen Spiele in Paris. DTU-Sportdirektor Jörg Bügner formulierte es so: „Wir planen eher für 2024 und 2028. Ich sehe das längerfristig. Wir sind auf einem guten Weg.“