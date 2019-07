Triathlon: Sprint-Siegerin Bianca Bogen grübelt über ihre Zukunft

Leipzig. In der einen Hand ein alkoholfreies Bier, in der anderen ein Stück Marmorkuchen, beide Füße in der Eistonne. Zufrieden erholte sich Bianca Bogen von ihrem Sieg auf der Sprint-Distanz am „Kulki“. Für die 20-Jährige aus der U23-Auswahl war es gestern ein wichtiges Rennen. Um Ostern war die DHfK-Sporlerin am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt und verpasste dadurch die erste Triathlon-Saisonhälfte.

Nach Urlaub und Trainingslager in Davos war Leipzig ein entscheidender Prüfstein. „Es hat sich gut angefühlt – es wird wieder“, sagte sie. „Es war ein wichtiger Test vor den Deutschen Meisterschaften nächste Woche.“ In Berlin wird die Leipzigerin ebenfalls im Sprint antreten.

Tokio? Paris? Hauptsache Sachsen...

Am Kulkwitzer See siegte Bianca die Frauen-Wertung in 64:40 Minuten – dies bedeutete Platz fünf im Gesamtranking, zwei Minuten hinter dem schnellsten Mann Kai Witzlack-Makarevich (SC DHfK) und zwei Plätze vor Vater Gregor. Aus dem Wasser war die ehemalige Leistungsschwimmerin als Erste gestiegen; nach dem Radfahren lag war sie insgesamt Vierte. „Das Laufen ist noch meine schwächste Disziplin“, sagte sie. Und ergänzte selbstbewusst: „Es war aber mein Ziel, hier zu gewinnen.“