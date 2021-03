"Schon geil, aber auch hart": Justus Nieschlag Zweiter bei verrückten Arena Games

Viel Taktik gibt es bei den Super-League Arena Games nicht, das war auch bei der Neuauflage in London so. "Man muss einfach alles raushauen, was drin ist", beschrieb Justus Nieschlag das Triathlon-Event. Er tat es mit Erfolg, wurde Zweiter. "Das war schon geil, aber auch hart", so der Mann vom Lehrter SV.