Trikot-Aktion vor Bielefeld-Spiel für verletzten Kollegen: Manager Eberl "stolz" auf Gladbach-Team

Mehrere Muskelbündelrisse, mehrfache Muskelprobleme und jetzt auch noch ein Achillessehnenriss: Borussia Mönchengladbachs Innenverteidiger Mamadou Doucouré kam in dieser Saison bei den Profis noch nicht zum Zug. Der 22 Jahre alte Senegalese verpasste in seiner Karriere bereits über 100 Pflichtspiele aufgrund von Verletzungen. Nach der nächsten überstandenen Muskelverletzung hat sich Doucouré nun im Training am Freitag die Achillessehne gerissen. Das teilten die Gladbacher vor Anpfiff des Sonntagsspiels gegen Arminia Bielefeld mit - die Spieler reagierten mit einer Trikot-Aktion.

Anzeige