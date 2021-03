Trikot-Aktion und Chancen-Wucher: Deutschland gewinnt dank Gnabry-Tor glanzlos gegen Rumänien

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel in der WM-Qualifikation gewonnen. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw bezwang Rumänien am Sonntagabend in Bukarest mit 1:0 (1:0). Das einzige Tor für das DFB-Team erzielte Serge Gnabry in der 16. Minute. Vor allem in der zweiten Halbzeit verpassten Gnabry und Co. teils beste Möglichkeiten, um die Partie höher zu gewinnen. Nach dem erneuten Sieg ohne Gegentor bleibt Deutschland dennoch an der Tabellenspitze der Quali-Gruppe J. Anzeige

Löw schickte im ersten Auswärtsspiel der laufenden WM-Quali wieder die gleiche Startelf ins Rennen wie beim 3:0-Auftaktsieg gegen Island vor drei Tagen. Die angeschlagenen Bayern-Profis Leon Goretzka und Leroy Sané durften ebenfalls von Beginn an ran wie der Aushilfs-Linksverteidiger Emre Can von Borussia Dortmund. In der Offensive wirbelten neben Sané erneut Kai Havertz und Gnabry.

Dem ehemaligen Leverkusener und aktuellen Chelsea-Profi Havertz gehörte auch die erste Großchance: Nach einem Pass seines Sturm-Kollegen Gnabry kam er aus kurzer Distanz zum Abschluss, scheiterte aber an Rumäniens Torwart Florin Nita (9.). Die Gastgeber versteckten sich aber nicht, kamen nach einem langen Ball sogar zu einer guten Möglichkeit - doch Valentin Mihaila schoss knapp links am Tor von Manuel Neuer vorbei. Kurz danach brachte Gnabry die deutsche Mannschaft in Führung. Diesmal sorgte Havertz für die Vorlage, die sein Teamkollege wenige Meter vor dem Tor nur noch einschieben musste.

Anschließend gelang den Gästen beinahe direkt das 2:0. Ein abgefälschter Fernschuss von Joshua Kimmich aus rund 25 Metern landete an der Latte, im Nachgang nutzte Ilkay Gündogan einen Patzer in der rumänischen Abwehr für einen gefährlichen Abschluss - doch Keeper Nita war auf dem Posten. Mit dem knappen, aber über weite Strecken ungefährdeten 1:0 ging es in die Halbzeit.



Goretzka, Gnabry, Gündogan: Viele Chancen, kein Tor Nach dem Seitenwechsel brauchte die Löw-Elf nicht lange, um wieder für Gefahr vor dem rumänischen Tor zu sorgen. Keeper Nita bekam in kurzer Zeit recht viel zu tun. Erst wehrte einen satten Schuss von Goretzka ab (50.), dann lenkte er einen Flachschuss von Gnabry, der zuvor ein starkes Solo hingelegt hatte, knapp um den rechten Pfosten (58.) Auch Gündogan scheiterte mit seinem Abschluss am gegnerischen Schlussmann. Die deutsche Druckphase dauerte rund 15 Minuten und war überzeugend - sorgte aber nicht für das zweite Tor.