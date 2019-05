Trikot-Ärger im DFB-Pokal-Finale: Fan-Verwirrung um FC Bayern und RB Leipzig

Fan-Verwirrung beim DFB-Pokal-Finale! Die Partie zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München (hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) sorgte bei den Fans für maximale Konfusion. Der Grund: Die Trikots der beiden Mannschaften, die beide in den Farben Rot und Weiß gehalten waren. Während die Leipziger die Partie im Berliner Olympiastadion in ihrem regulären Heimtrikot absolvierten (RBL hatte als erstgenannte Mannschaft formell Heimrecht), spielten die Bayern in ihren Heimtrikots für die kommende Saison.

Rot und Weiß: Trikots von FC Bayern und RB Leipzig schwierig zu unterscheiden

Die Farbwahl: Maximal unglücklich für die Zuschauer. Denn die konnten die beiden Arbeitskleidungen teilweise nur schwer auseinander halten. Während die Arbeitskleidung des Rekord-Pokalsiegers aus München Rot-Weiß-Weiß war (also rote Shirts, weiße Hosen und weiße Stutzen) spielten die Leipziger in der Kombination Weiß-Rot-Rot.

Interessant: Beim Rückrunden-Spiel in der Bundesliga in Leipzig hatten die Münchner vor zwei Wochen noch ihr dunkelgraues Auswärtstrikot getragen - damals hatte in Sachen Farbwahl größere Klarheit geherrscht, im Ergebnis nicht: Die Mannschaften trennten sich 0:0.

Abseits-Probleme für Schiedsrichter wegen zu ähnlicher Trikots?

Auch der Schiedsrichter-Experte der Bild am Sonntag, Thorsten Kinhöfer, kritisierte die Trikot-Auswahl: "Für die Assistenten ist das Schwerstarbeit, vor allem bei Abseitsentscheidungen. Du siehst nur weiß-rot, weiß-rot", sagte der Ex-Schiedsrichter. "Besser wäre gewesen, Bayern komplett in Rot und Leipzig komplett in Weiß."

So reagiert das Netz auf die Trikot-Verwirrung im DFB-Pokal-Finale:

Spielt da ernsthaft gerade Weiß-Rot gegen Rot-Weiß?

Sind sich die Trikots nicht ein bisschen zu ähnlich?#RBLFCB #Pokalfinale#DFBPokalFinale — strohi (@strohkoenig) May 25, 2019

Wer hat denn diese Trikots genehmigt? Sehr Zuschauerunfreundlich ! #DFBPokalfinale — mussigger (@mussigger) May 25, 2019

Vorschlag: zur Halbzeit wechseln wir auf die dunklen Champions League Trikots - offensichtlich sind unsere Spieler verwirrt, wo oft wie der Ball beim Gegner landet 🙄 #RBLFCB #DFBPokal — Marcel (@Der_Mazze) May 25, 2019

Die Farben der Trikots sind doch etwas suboptimal. #RBLFCB #DFBPokalFinale — Anokata (@DukeRyuk) May 25, 2019

Wer hat diese Trikots durchgewunken? 🙄 #RBLFCB — sfi (@SiLVAFiSH) May 25, 2019

Die Farbwahl der Trikots war auch schon mal eindeutiger #RBLFCB — Sascha (@phornic) May 25, 2019

Die Trikots wurden ja super ausgewählt! Kann man echt gut auseinanderhalten! #DFBPokalFinale #RBLFCB — Jan (@janh_31) May 25, 2019

Die Trikots: ernsthaft? Bis auf Timo Werner haben 10 Leipziger das falsche Trikot an. #RBLFCB — Fedor (@Fedor1K) May 25, 2019

