Nach dem Gewinn der Klub-WM erhält das Trikot des FC Bayern München ein zusätzliches Logo. Erstmals trägt der deutsche Rekordmeister das Jersey mit einem neuen Abzeichen im Bundesliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Montagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!). Die FIFA vergibt das "FIFA Champions Badge" seit 2008. Die Vereine tragen das Extra-Logo auf dem Trikot in allen Wettbewerben bis zum Ende der nächsten Ausgabe des FIFA-Turniers.

Anzeige

Mit einem 1:0-Sieg über UANL Tigres aus Mexiko hatten die Münchner am Donnerstagabend in Katars Hauptstadt Doha ihre überragende vergangene Saison gekrönt und den sechsten Titel geholt. Als bislang einzige Vereinsmannschaft hatte der FC Barcelona unter dem einstigen Bayern-Trainer Pep Guardiola 2009 ebenfalls sechs Titel in einer Saison gewonnen. Nach Meisterschaft (Juni), DFB-Pokal (Juli), Champions League (August) und zweimal Supercup (September) krönte Trainer Hansi Flick nach nicht mal anderthalb Jahren im Amt des Cheftrainers sein Bayern-Werk.