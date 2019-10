Deutschland-Trikot geleaked: So soll das neue Shirt der deutschen Nationalmannschaft aussehen

Ein weißes Trikot mit dünnen Nadelstreifen und den Farben Schwarz-Rot-Gold am Ärmel - sieht so das neue Trikot der deutschen Nationalmannschaft aus? Die Webseite Footy Headlines machte sich in den vergangenen Jahren einen Namen damit, die Trikots von europäischen Topklubs und Nationalmannschaft deutlich früher zu veröffentlichen als es die Vereine eigentlich vorgesehen hatten. So leakte die englischsprachige Site unter anderem in dieser Saison auch das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund.