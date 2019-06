FC Bayern, BVB, Barça & Co. - Das sind die neuen Trikots für die Saison 2019/20

Auffällig sind dabei vor allem die vielen, für einige Vereine teils neuen Farben, die von den Designern aufgegriffen wurden. Manche Klubs könnten bei ihren neuen Trikots 2019/2020 sogar gänzlich auf ihre Vereinsfarben verzichten! So wird das Auswärtstrikot von Manchester United laut der Leaks komplett ohne die Farbe Rot auskommen. Wie die restlichen Trikots und Designs der Klubs aussehen sollen, seht ihr in der Galerie!

Die Saison 2019/2020 wird farbenfroh! Einige Klubs haben ihre Trikots für die kommende Saison bereits der Öffentlichkeit präsentiert. So ist der neue Dress von Borussia Dortmund ebenso bekannt wie das Heimtrikot des FC Barcelona . Hinter den Jerseys vieler anderer Vereine stehen offiziell jedoch noch Fragezeichen. Die Website Footy Headlines hat nun noch weitere vermutlich neue Designs der internationalen Spitzenvereine veröffentlicht.

FC Bayern hat neues Trikot für die Saison 2019/20 bereits vorgestellt

Auch der deutsche Rekordmeister hat das neue Heimtrikot für die Saison 2019/20 bereits präsentiert - gemeinsam mit Sponsor Adidas. Die Überraschung: Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, Serge Gnabry und Co. werden in der kommenden Spielzeit in einem Dress auflaufen, das optische Elemente der Allianz Arena aufweist.

Bei der Gestaltung wurden die rot leuchtenden Waben der Außenfassade des Stadions erfasst und digitalisiert. Im Anschluss wurden diese in verschiedenen Rottönen in ein neues Muster gebracht.