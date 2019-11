Trikot-Panne bei Belgien: Ex-BVB-Star Michy Batshuayi spottet über Hertha-Profi Dedryck Boyata

Sportlich fehlte in dem Qualifikations-Duell zwischen Russland und Belgien (1:4) die große Brisanz, weil beide Teams schon vor der Partie das Ticket für die EM 2020 gelöst hatten. Dafür sorgte eine Trikot-Panne bei den Belgiern für Lacher. Beteiligt waren zwei Profis, die auch aus der Bundesliga bekannt sind: Dedryck Boyata von Hertha BSC und Michy Batshuayi, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 vom FC Chelsea an Borussia Dortmund ausgeliehen war.