Die Trikotsponsoren der Bundesliga-Klubs: So viel kassieren der FC Bayern, BVB und Co. pro Jahr

Auch in Corona-Zeiten ist das Trikotsponsoring in der Bundesliga ein Millionengeschäft - in all seinen Facetten: Seit der Saison 2017/2018 dürfen die Klubs ihre Trikotärmel mit Sponsoren zieren. Und der FC Bayern München profitiert seitdem mächtig von dieser Werbemöglichkeit. Die Fluggesellschaft "Qatar Airways" lässt sich den kleinen Fleck auf dem Arm laut des Sportbusiness-Informationsdienstleisters Sponsors insgesamt elf Millionen Euro kosten - so viel Geld erhält Borussia Mönchengladbach noch nicht einmal vom Brustsponsor.