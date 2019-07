FC Bayern, BVB und Co. - Das sind die neuen Bundesliga-Trikots der Saison 2019/20

Die Bundesliga -Saison 2019/20 wird farbenfroh! Das verraten zumindest die bereits veröffentlichten Trikots der Mannschaften aus dem deutschen Fußball-Oberhaus. Einige Klubs stechen dabei besonders heraus, wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt . Nach der spannenden und mitreißenden Europa-League-Saison reisen die Adlerträger in der neuen Spielzeit in gold über den Kontinent.

Aber nicht nur die SGE hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Fortuna Düsseldorf setzt pünktlich zum 125-jährigen Vereinsjubiläum auf einen Retro-Look. Die TSG Hoffenheim kann sich auf einige Neuerungen einstellen und Borussia Mönchengladbach setzt auf das "Brennen" seiner Fans.

In welchem Dress sich die Klubs in der Bundesliga präsentieren, seht ihr in der Galerie!