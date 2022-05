Trillerpfeifen statt Support: Gladbach-Fans mit kurioser Protest-Aktion gegen RB Leipzig

Die Anfangsphase des Bundesliga-Spiels Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig am Montagabend war von ohrenbetäubendem Lärm aus den Borussen-Fanblocks geprägt. Statt die Mannschaft wie gewohnt anzufeuern, bliesen die meisten Fans in der Gladbacher Nordkurve in Trillerpfeifen. Die aktive Fanszene hatte zuvor angekündigt, aus Protest gegen den Leipziger Fußballverein des österreichischen Unternehmens Red Bull 19 Minuten lang protestieren zu wollen. Über der Nordkurve hing zudem ein Banner mit der Aufschrift: "Traditionsverein seit 1900 Borussia Mönchengladbach". Darunter hieß es auf einem weiteren Banner: "Keine Akzeptanz für RB, Montagsspiele und Polizeiwillkür".

