Trio fällt aus: Hannover 96 muss in Kiel auf Basdas, Kaiser und Hult verzichten

Schwerwiegend sind die Verletzungen zwar nicht, doch zum Saisonende will Hannover 96 kein gesundheitliches Risiko mehr eingehen. Nach der 1:2-Niederlage gegen Darmstadt 98 fehlen den Niedersachsen im Duell gegen Holstein Kiel am Montagabend (18 Uhr) mit Baris Basdas, Dominik Kaiser und Niklas Hult gleich drei Spieler.

Muskuläre Probleme

Alle drei haben mit muskulären Problemen zu kämpfen, wie Kenan Kocak auf der Pessekonferenz am Sonntag bekannt gab. Ebenfalls am Montag nicht mit dabei sein wird Marcel Franke. Nach seiner Muskelverletzung aus dem Spiel gegen Sandhausen Ende April kommt ein Einsatz für den Innenverteidiger noch nicht in Frage. Kommende Woche soll der 28-Jährige aber wieder ins Mannschaftstraining der Roten zurückkehren.