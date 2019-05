Ein Trio verlässt die Hannover Indians - Personalien auch bei den Scorpions

Ein Trio verlässt die Hannover Indians. Thomas Ziolkowski (Herner EV), Lukas Valasek und Victor Knaub (beide Saale Bulls Halle) schließen sich Oberliga-Konkurrenten an. Derweil wird Lenny Soccio mit Arnoldas Bosas zusammenarbeiten. Der litauische Nationalspieler hat seinen Vertrag am Pferdeturm für ein Jahr verlängert. Bosas konnte nach seinem Wechsel von Bayreuth nach Hannover in den verbleibenden 14 Hauptrundenspielen acht Tore und neun Vorlagen verbuchen, blieb in den Play-offs aber blass.

Salvarani wird wohl verlängern

Die Hannover Scorpions stehen derweil vor einer Vertragsverlängerung mit Torhüter Enrico Salvarani. Zuvor war bekanntgeworden, dass Sean Fischer und Goran Pantic den Verein verlassen. Beide waren zwei Jahre lang für die Mellendorfer am Puck. Sie gehen nach Vereinsangaben „in den Osten“. Nach Informationen vom SPORTBUZZER wechselt Pantic innerhalb der Oberliga zu den Ice Fighters Leipzig, Fischer zu den Black Dragons Erfurt.