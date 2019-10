Trio von RB Leipzig erneut für die DFB-Elf nominiert

Leipzig. Hinter den Spielern von RB Leipzig liegen anstrengende Wochen. Doch an Erholung ist auch nach dem siebten Bundesligaspiel der Saison am Samstag gegen Bayer Leverkusen nicht zudenken – die zweite Länderspielpause der Saison steht auf dem Programm. Erneut für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde dabei das Bullen-Trio Marcel Halstenberg, Lukas Klostermann und Timo Werner. Mit der DFB-Elf treten sie am Mittwoch zunächst in Dortmund bei der Neuauflage des WM-Finales 2014 gegen Argentinien an. Am Sonntag (14. Oktober) folgt in Tallinn gegen Estland das nächste Spiel der Qualifikation zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Das Duell gegen den Tabellenletzten der Gruppe C ist für Deutschland, das punktgleich vor Nordirland auf dem ersten Platz liegt, ein Pflichtsieg. Drei Zähler dahinter, aber mit einem Spiel weniger, lauert die Niederlande.