Triple-Kapitän Philipp Lahm vor CL-Finale des FC Bayern gegen PSG: "Der Druck ist nicht so hoch wie damals" 

Als der FC Bayern zum letzten und bislang einzigen Mal in seiner Vereinsgeschichte das Triple gewann, war es Philipp Lahm, der die drei Trophäen aus Deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League als erster Münchner Profi in Empfang nahm. Sieben Jahre danach sprach der damalige Bayern-Kapitän bei Instagram mit dem ZDF und Moderator Jochen Breyer über den Triumph im Londoner Wembleystadion, wo sich die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes mit 2:1 gegen Borussia Dortmund durchgesetzt hatte.

Dabei kam Lahm vor allem auf den "enormen Druck" zu sprechen, der vor dem Spiel auf ihm und seinen Mitspielern lastete. Im Jahr zuvor hatte der FC Bayern das "Finale dahoam" im Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea verloren, zwei Jahre zuvor war man im Endspiel bereits an Inter Mailand gescheitert. "Meine Generation um Bastian Schweinsteiger", so Lahm, stand in London stark unter Zugzwang, "denn je länger die Karriere andauert, desto weniger Möglichkeit hat man, einen großen internationalen Titel zu gewinnen".