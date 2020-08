Nach Triple-Party: Bayern-Star Davies bittet Premierminister um Heimreise nach Kanada

Davies (19) war Anfang 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München gewechselt. In der Corona-Krise warnt das Auswärtige Amt aktuell vor "nicht notwendigen, touristischen Reisen" unter anderem auch nach Kanada. Für Einreiseberechtigte in das Land ist ein Plan nötig, wie man 14 Tage Quarantäne bei Ankunft verbringt. Nach ihrem Sieg in der Champions League und der Rückkehr nach München am Montagnachmittag haben die Bayern-Profis zwei Wochen frei bis zum Trainingsstart bekommen. "Du hast die Kanadier da draußen stolz gemacht", lobte Premierminister Trudeau Davies.