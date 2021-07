Triumph beim Triathlon! Wolfsburger Mika Noodt siegt und holt WM-Ticket

Erstes Rennen, erster Sieg. Bei seiner Ironman 70.3-Premiere über die Mitteldistanz im französischen Les Sables-d'Olonne gewann der 20-jährige VfL-Athlet Mika Noodt in 3:47:13 Stunden vor Rudy von Berg (USA) und Yvan Jarrige (Frankreich), und sichert sich damit die Qualifikation für die Ironman-70.3-Elite-WM in Utah (USA) am 17. September. "Das hat bislang noch nie ein VfLer geschafft", jubelt Margret D'Andrea von der Triathlon-Abteilung des VfL.

Anzeige

Beim Ironman 70.3 - der Name leitet sich aus der Summe der Einzeldistanzen von 70,3 Meilen ab - in Frankreich hielt sich Noodt bereits beim Schwimmen im 19 Grad kühlen Atlantik über 1,9 Kilometer in der Spitzengruppe. Auf der 90 km langen, hügeligen Radstrecke musste das Nachwuchstalent den Vize-Europameister und WM-Dritten von Berg zunächst ziehen lassen und ging mit einem Rückstand von knapp einer Minute auf den abschließenden Halbmarathon.