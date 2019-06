VGH-Renntag in Hannover: Triumph und Tragik auf der Neuen Bult 

Nach dem Tiefschlag im Hauptrennen fand Dominik Moser das beste Mittel zur Frustbewältigung: Siege. Spätestens nach dem Erfolg im siebten Rennen am Sonntag beim VGH-Renntag auf der Neuen Bult. Der Brümmerhofer Wallach Wild Soldier aus der Zucht von Bult-Chef Gregor Baum gewann knapp vor Lessing und Nordinsky, der ebenfalls von Moser trainiert wird. Damit schließt sich eine Lücke in Mosers Trainerkarriere.

Nie zuvor hatte er ein Rennen der Kategorie Ausgleich II gewonnen. Eine Prüfung zuvor war er mit Noaleni erfolgreich. Bult-Jockey Wladimir Panov saß im Sattel und feierte seinen 500. Karrieresieg. „Ja, geil“, jubelte Panov auf dem schnellen Weg in die Kabine, wo er sich auf das nächste Rennen vorbereiten musste. Er wurde von allen gefeiert. Und für Moser war es ein erstes kleines Trostpflaster.

Woodkings Auftritt rätselhaft

Aber all das konnte nicht aufwiegen, was der 46-Jährige davor im Großen Preis der VGH-Versicherungen mit ansehen musste. Der Brümmerhofer Hengst Woodking, Toppferd in Mosers Trainingsstall auf der Bult und zweiter Favorit in dieser letzten Derby-Vorprüfung, verlor schon im Schlussbogen den Kontakt. Wladimir Panov nahm im Endspurt bewusst Tempo raus für den chancenlosen Woodking. „Ein absolutes Rätsel“, sagte Besitzer Gregor Baum, der sofort eine Blut- und Urinprobe veranlasste, um eventuell ein Indiz für den schwächelnden Auftritt zu bekommen.

Woodking hatte seit seinem Sieg Ende April in Langenhagen wegen Schienbeinproblemen ausgesetzt. Die spielten gestern aber keine Rolle mehr. „Die Enttäuschung ist natürlich riesig“, gestand Moser und rang um Fassung. „Auf dieses Pferd warte ich seit einem Jahr“, sagte er mit bewegter Stimme. Woodking, der eine Nennung fürs Derby hatte, verpasste mit dem Auftritt die Qualifikation für das wichtigste Rennen in Deutschland, das am 7. Juli in Hamburg ausgetragen wird.