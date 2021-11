Trophäen fürs Regime? Wie der Saudi-Kronprinz von der Newcastle-Übernahme profitiert

An die letzte Trophäe von Newcastle United erinnern sich nur noch ältere Fußballfans. 1955 holten die Magpies den englischen FA Cup. Seine vierte und bislang letzte Meisterschaft in England gewann der Verein 1927. Trotzdem waren im Oktober am Stadion St James' Park Szenen zu beobachten, die einer Meisterfeier glichen. Tausende Fans feierten ausgelassen die Übernahme ihres Klubs durch ein Konsortium mit saudischer Beteiligung. Beim Tabellenvorletzten träumt man plötzlich vom Titel. Alles andere wird ausgeblendet.

