Trophy-Zeit im Badeland

Von den Gastgebern zeigten sich Jorge Zips (200 m Lagen), Jan-Luca Laubner (100 m Freistil), Eileen Schulze (50 m Brust) und Kelvin Knittel (50 m Brust) in Rekordlaune.

Der Siegerpokal in der 4x100-Meter-Mixed-Staffel ging an den TV Jahn Wolfsburg, die SGS Barsinghausen und der SC Hellas Salzgitter folgten auf den weiteren Plätzen. Bei der Mixed-Lagen-Staffel feierte Wolfsburg sogar einen Doppelsieg, Platz drei ging an Barsinghausen.