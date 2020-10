Trotz 0:2 gegen Vahdet: MTV Isenbüttel mit erhobenem Haupt

Das erste Gegentor fiel dabei schon früh, Vahdets Salih Ayaz verwertete einen langen Ball zur Führung für die Gäste. "Da standen wir nicht ganz sauber", räumte Isenbüttels Coach Rouven Lütke ein. Aber: "Eigentlich haben wir das erste Tor gemacht - das wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen", so Lütke. Petrus Amin hatte Lucas Schreiner geschickt, der aber bei der Ballannahme ein paar Zentimeter zu weit war.

Trotzdem steckte Isenbüttel nicht auf, "es ging munter rauf und runter", berichtete Lütke. "Vahdet hat vor allem über die rechte Seite mit Nils Brehmer ordentlich Bambule gemacht, Ayaz war immer da, wo es gebrannt hat." Der Gäste-Stürmer markierte dann auch das 2:0 nach einer halben Stunde. Der MTV hatte allerdings eine gute Gelegenheit, zurückzuschlagen: Nach einem Handspiel der Braunschweiger trat Amin an den Elfmeter-Punkt - und verschoss. Hätte der Elfer gepasst, "wären wir wieder drin gewesen, auch vom Kopf her", so Lütke.

Der hing jedoch auch nach der Pause nicht. "Es war ein Kampfspiel, man hat aber auch gemerkt, dass bei beiden die Kräfte nachgelassen haben", sagte Lütke. Entsprechend wenige Torchancen gab es, letztlich blieb es beim 0:2 aus MTV-Sicht. Für Lütke alles andere als ein Beinbruch: "Die Leistung war absolut in Ordnung. Wenn man so verliert, kann man erhobenen Hauptes aus dem Spiel gehen", so der Coach. "Das war unser bestes Spiel gegen eins der Spitzenteams - weil wir uns gewehrt haben."

Ärgerlich allerdings: Mathäi Raguse musste bereits nach gut 20 Minuten ausgewechselt werden. "Er ist bei einem Zweikampf weggeknickt, hatte dann Probleme mit dem Fußgelenk", so Lütke. Für den Sechser kam Nihat Sediq.

MTV: Loock - Recklies, Meinecke, Homann, Bartsch - Linde, Raguse (19. Sediq), Wiesner (76. Knoblich) - Schreiner (85. Stender), Amin, Helms.

Tore: 0:1 (9.) Ayaz, 0:2 (30.) Ayaz.