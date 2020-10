Trotz 1:7 keine Panik bei Gifhorns Landesliga-Frauen, Fallersleben mit gefühlter Niederlage

Zwei verlorene Punkte und das Warten auf den ersten Saisonsieg: Für die Frauenfußball-Landesligisten VfB Fallersleben und SV Gifhorn war es vergangenes Wochenende ein durchwachsener vierter Spieltag. STV Holzland hatte derweil spielfrei.

SV Gifhorn – SV Wendessen 1:7 (1:3). Es läuft noch nicht: Die Gifhornerinnen warten nach vier Spielen weiterhin auf den ersten Sieg. „Bei uns herrscht keine Panik“, so Coach Torsten Langenheim deutlich. „Wir hatten insgesamt ein schweres Auftaktprogramm und haben selbst Wendessen in der ersten Halbzeit gut in Schach gehalten. Die Qualität von ihnen ist aber jedem bewusst, sie haben nicht umsonst auch Holzland deutlich geschlagen.“ Zum Saisonstart sagt er: „Natürlich hätte ich gern ein paar Punkte mehr auf dem Konto, doch keiner verfällt jetzt in Hektik, denn das, was wir auf dem Feld sehen, ist sehr vielversprechend. Bis zur Winterpause wollen wir auf jeden Fall nachlegen. Wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis – dann wird der Knoten platzen.“

Tore: 0:1 (18.) Böndel, 1:1 (20.) Langenheim, 1:2 (34.) Böndel, 1:3 (41.) Böndel, 1:4 (47.) van den Heuvel, 1:5 (57.) Böndel, 1:6 (69.) van den Heuvel, 1:7 (81.) Bölsing.