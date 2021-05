Trotz 2:0-Führung: Barcelona kassiert in Levante herben Rückschlag im Titelkampf

Der FC Barcelona hat sich im engen Titelkampf der spanischen La Liga einen Patzer geleistet und es verpasst, den Druck auf Tabellenführer Atlético Madrid zu erhöhen. Anstatt beim Auswärtsspiel gegen UD Levante mit einem Sieg selbst an die Spitze zu springen, kamen die Katalenen nicht über ein 3:3 (0:2) hinaus und bleiben damit einen Punkt hinter Atlético, das sich am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Real Sociedad im 36. von 38 Spielen weiter (und möglicherweise vorentscheidend) absetzen könnte.

Die Katalanen hatten in Levante in einer weitgehend ausgeglichenen ersten Halbzeit vorgelegt, waren durch eine Direktabnahme von Lionel Messi (26.) und Youngster Pedri (34.) mit einer 2:0-Führung in die Kabinen gegangen. Nach Wiederanpfiff verlor der FCB aber den Faden, kassierte innerhalb von nur drei Minuten zwei Gegentore durch Gonzalo Melero (57.) und Morales (60.).