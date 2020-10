Trotz 3:4-Pleite: Lupo-Coach Buonocore lobt sein Team nach Pokal-Aus

Die nächste Runde des NFV-Pokals verpassten die Fußballer von Lupo/Martini Wolfsburg beim SV Ramlingen/Ehlershausen mit 3:4 (1:1) zwar - und warten damit mindestens ein weiteres Jahr auf den nächsten Pokal-Sieg-, lange Gesichter suchte man nach Abpfiff allerdings vergeblich. Im Gegenteil: Lupo-Coach Giampiero Buonocore freute sich über "ein super Spiel" seines Teams.

In der ersten Hälfte geriet Lupo erst in Rückstand, ehe Andrea Rizzo kurz vor der Pause ausglich. Nach Wiederanpfiff wurde es dann wild: Erst brachte Timon Hallmann die Wolfsburger in Führung, dann drehte Ramlingen innerhalb von zwei Minuten die Partie wieder. Den Rückstand holte Lupo in der Folge nicht mehr auf. "Halb so wild", fand Buonocore. "Der Fokus liegt auf der Meisterschaft, und so haben wir keine englischen Wochen mehr."